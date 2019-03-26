Teröristlerin bomba yüklü İHA'sını köylüler durdurdu

Derecik ilçesinde görülen bomba yüklü İHA, sınırda hudut karakolunun yakınlarında uçuyordu. PKK'lı teröristlerin insansız hava aracını köylüler fark etti. Teröristin İHA'sı tam anlamıyla hezimete uğradı.
TERÖRİST İHA'SINI DÜŞÜRDÜLER
Koruculara haber veren köylüler panik içinde yardım çağırdı. Korucular insansız hava aracını hedef aldı. Hudut karakolundaki dronesavar da, yaylım ateşine başladı. Teröristlerin İHA'sı vuruldu. Güvenlik güçleri Yere düşen İHA'nın yanına kimseyi yaklaştırmadı.
BOMBA SALDIRISI YAPILACAKTI, KÖYLÜLER DURDURDU
Ekiplerin yaptığı incelemede İHA'nın bomba yüklü olduğu ortaya çıktı. İHA, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. PKK'lı teröristlerin saldırı planı da önlenmiş oldu.