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Teröristlerin bomba yüklü İHA'sını köylüler durdurdu

Hakkari'de köylülerin dikkati, PKK'nın hain saldırı planını önledi. Kuzey Irak'tan kontrol edilen patlayıcı yüklü insansız hava aracı, 'drone savar' ile düşürüldü.

DHA | 26.03.2019 - 12:04..
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Derecik ilçesinde görülen bomba yüklü İHA, sınırda hudut karakolunun yakınlarında uçuyordu. PKK'lı teröristlerin insansız hava aracını köylüler fark etti. Teröristin İHA'sı tam anlamıyla hezimete uğradı.

TERÖRİST İHA'SINI DÜŞÜRDÜLER

Koruculara haber veren köylüler panik içinde yardım çağırdı. Korucular insansız hava aracını hedef aldı. Hudut karakolundaki dronesavar da, yaylım ateşine başladı. Teröristlerin İHA'sı vuruldu. Güvenlik güçleri Yere düşen İHA'nın yanına kimseyi yaklaştırmadı.

Teröristlerin bomba yüklü İHA'sını köylüler durdurdu

BOMBA SALDIRISI YAPILACAKTI, KÖYLÜLER DURDURDU

Ekiplerin yaptığı incelemede İHA'nın bomba yüklü olduğu ortaya çıktı. İHA, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. PKK'lı teröristlerin saldırı planı da önlenmiş oldu.

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