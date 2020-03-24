Tesla'nın Almanya'da kuracağı fabrikanın arazisi görüntülendi

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk; geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, şirketin bir sonraki üretim tesisinin Berlin’de kurulacağını duyurmuştu.

2021 yılına kadar faaliyete geçmesi planlanan fabrika, Tesla’nın dünya genelindeki dördüncü üretim fabrikası olacak.

Tesla'nın 4 milyar dolar yatırım yapacağı ve Berlin'in 37 kilometre doğusunda kurulacak üretim fabrikasının inşa edileceği arazi, drone ile havadan görüntülendi.

Söz konusu görüntülerde, arazideki çalışmaların devam ettiği görülüyor.

AĞAÇ KATLİAMI YAPTIĞI İÇİN PROTESTO EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda bir grup Alman, Tesla'nın bölgedeki ağaçları kestiğini öne sürerek protesto gösterilerine başlamış ve bu durum geniş yankı uyandırmıştı.

ELON MUSK PROTESTOLARDAN SONRA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Elon Musk, Tesla'nın fabrika inşaatı için satın aldığı 740 dönümlük ormanlık araziyi yok edeceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Yalnızca küçük bir bölgedeki ağaçların kesileceğini aktaran Musk, ayrıca kesilecek ağaçların doğal bir orman olmadığını ve karton yapımında kullanılmak üzere dikildiklerini belirtmişti.