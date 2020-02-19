Tezkeresine 38 gün kalan asker 43 gündür kayıp

Vatani görevini yapmak için 6 ay önce evinden çıkan Deniz Koç (20), acemilik eğitimini Narlıdere'de tamamlayıp ardından Ankara'nın Sincan ilçesindeki usta birliğine teslim oldu.

43 GÜNDÜR KAYIP

Genç asker, hemen hemen her gün telefonla ailesi ile görüşürken aile, Deniz Koç'un terhisine 38 gün kala oğullarından bir daha haber alamadı. 43 gündür herhangi bir ize rastlamayan Koç ailesi, yardım istedi.

"OĞLUMDAN GELECEK HABERİ BEKLİYORUM"

Remziye Koç, "Oğlum askere gittiğinde her gün telefonla görüşüyor, birbirimizle sohbet ediyorduk. Terhisine 38 gün kala kendisinden bir daha haber alamadık. Ne olduğunu bilmiyoruz. O günden bu güne kendisine ulaşmak için başvurmadığımız yer kalmadı. Savcılığa başvurduk. Günlerdir yatamıyorum. Oğlumdan gelecek haberi bekliyorum. Bana yardım edin" şeklinde konuştu.