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Tezkeresine 38 gün kalan asker 43 gündür kayıp

İzmir'den Ankara'ya askerliğini yapmaya giden 20 yaşındaki gençi, tezkeresine 38 gün kala kayboldu.

İHA | 19.02.2020 - 04:57..
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Vatani görevini yapmak için 6 ay önce evinden çıkan Deniz Koç (20), acemilik eğitimini Narlıdere'de tamamlayıp ardından Ankara'nın Sincan ilçesindeki usta birliğine teslim oldu.

43 GÜNDÜR KAYIP

Genç asker, hemen hemen her gün telefonla ailesi ile görüşürken aile, Deniz Koç'un terhisine 38 gün kala oğullarından bir daha haber alamadı. 43 gündür herhangi bir ize rastlamayan Koç ailesi, yardım istedi.

"OĞLUMDAN GELECEK HABERİ BEKLİYORUM"

Remziye Koç, "Oğlum askere gittiğinde her gün telefonla görüşüyor, birbirimizle sohbet ediyorduk. Terhisine 38 gün kala kendisinden bir daha haber alamadık. Ne olduğunu bilmiyoruz. O günden bu güne kendisine ulaşmak için başvurmadığımız yer kalmadı. Savcılığa başvurduk. Günlerdir yatamıyorum. Oğlumdan gelecek haberi bekliyorum. Bana yardım edin" şeklinde konuştu.

Tezkeresine 38 gün kalan asker 43 gündür kayıp

Tezkeresine 38 gün kalan asker 43 gündür kayıp

Tezkeresine 38 gün kalan asker 43 gündür kayıp

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