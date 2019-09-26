Thomas Cook mağduru İngilizler Türkiye'de memnun

Dünyaca ünlü İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook, geçtiğimiz günlerde iflas ettiğini açıkladı.

İNGİLTERE ÜLKEYE DÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR

İngiliz hükümeti, Thomas Cook'un iflasından sonra yaklaşık 150 bin tatilcinin ülkeye geri getirilmesi için çalışma başlattı.

İngiliz parlamentosunda konuşan İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, dünyanın en büyük turizm operatörlerinden olan Thomas Cook'un 45 bin yolcusunun, bugünün sonunda İngiltere'ye dönmüş olmasının beklendiğini söyledi.

ÜZERLERİNE DÜŞEN GÖREVİ YAPIYORLAR

İngiltere'nin Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay, devletin tüm birimleri ve otelcilerin tur operatörü Thomas Cook'un iflasından turistlerin etkilenmemesi için üzerilerine düşen görevi yerine getirdiğini söyledi.

Tatillerini tamamlayıp geri dönen turistlerin de havalimanı ve İngiltere'ye transferlerinin sorunsuz yürütüldüğünü aktaran Tugay, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, iflas krizini turizme ve Türkiye imajına zarar gelmeden başarılı şekilde yönettiğini dile getirdi.

"HİÇBİR TURİST MAĞDUR OLMADI"

Tatildeki turistlerden 22 Eylül'den itibaren otellerde kalanların ücretlerinin ATOL'un (İngiltere Kamu Otoritesi) yetkilendirdiği kurum tarafından ödeneceğine dikkati çeken Tugay, "Bütün oteller çok büyük bir misafirperverlik gösteriyorlar. Birçok turistin iflastan haberi bile yok. Gayet güzel tatillerini yapıyorlar. Hiçbir turist mağdur olmadı." diye konuştu.

"İNGİLİZ HÜKÜMETİNİN İZLEYECEĞİ POLİTİKAYI GÖRECEĞİZ"

Dalaman Havalimanı'ndan İngiltere'ye gidecek turist sayısının yaklaşık 13 bin olduğunu anlatan Tugay, "Turistlerin büyük bir bölümü tatillerine devam ediyor. Seyahat acenteleri ve tur operatörleriyle temaslarımızı yaptık. Havaalanlarına gidiyoruz, geçişleri takip ediyoruz. Türkiye, Avrupa'da en iyi hizmeti veren hiçbir art niyet gütmeden insanları rahat ettiren, güven duyulan bir ülke oldu. İspanya'dan bile bu konuda önde. Bu iş iyi gidiyor. Bütün dünya mağdur oldu. İngiltere hükümeti nasıl bir politika izleyecek göreceğiz." dedi.

Marmaris'te tatiline devam eden İngiliz turist Adrian Spencer, her şeyin yolunda olduğunu, tatiliyle ilgili bir sorun yaşamadığını anlattı.

"YİNE GELECEK BEN"

Spencer, "Fantastik bir tatil. Hicbir problem yok. Tatil iki hafta daha devam edecek. Marmaris'e yine gelecek ben." ifadelerini kullandı.

"TEK SİKİNTİM OGLUM"

İngiliz Steve Rayment de tur operatörünün iflası nedeniyle Türkiye'de sıkıntıya giren turist olduğunu duymadıklarını belirterek, "Herkes bize iyi bakıyor. Benim tek sikintim oglum, o da tatile gelecekti ancak iflas olayi yuzunden gelemedi. Onun disinda harika bir tatil, herkes yardimci oluyor." diye konuştu.