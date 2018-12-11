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THY İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya sefer başlattı

Türk Hava Yolları'nın, İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya ilk tarifeli sefer, "TK-2046" numaralı uçakla icra edildi.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 08:59..
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Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya tarifeli sefer başlattı. Havalimanına gelmeye başlayan yolcular, kontuarda işlemlerini yaptırdı.

YENİ DURAK: ADANA

Biniş kartlarını alarak bagajını teslim eden yolcular, güvenlik kontrollerinin ardından tarifeli uçağın hareket edeceği körüğe gitti.

İstanbul Havalimanı'ndan, Adana'ya ilk tarifeli seferi yapan "TK-2046" numaralı THY uçağı, saat 18.30'da hareket etti.

Adana'ya tarifeli seferlerin haftanın her günü karşılıklı icra edileceği öğrenildi.

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