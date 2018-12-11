THY İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya sefer başlattı

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya tarifeli sefer başlattı. Havalimanına gelmeye başlayan yolcular, kontuarda işlemlerini yaptırdı.
YENİ DURAK: ADANA
Biniş kartlarını alarak bagajını teslim eden yolcular, güvenlik kontrollerinin ardından tarifeli uçağın hareket edeceği körüğe gitti.
İstanbul Havalimanı'ndan, Adana'ya ilk tarifeli seferi yapan "TK-2046" numaralı THY uçağı, saat 18.30'da hareket etti.
Adana'ya tarifeli seferlerin haftanın her günü karşılıklı icra edileceği öğrenildi.