THY İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya sefer başlattı

Can çekişen köpek için mahalleli seferber oldu

1 Tüm sınavlar yeniden düzenlenecek Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, "Eğitim sistemimizdeki tüm sınavlar amacı, içeriği, soru tipleri yeniden düzene sokulacak" dedi.

2 Suriye ordusu 5 yıl sonra askerleri terhis ediyor 300 bin kişilik ordusunun yarısını kaybeden Esad, 2013 yılından bu yana yedek subayların terhis olmasına ilk kez izin verdi.

3 Fenerbahçeli futbolcuların isyanı: Tek suçlu biz miyiz Akhisarspor yenilgisi sonrası Başkan Ali Koç'un kararıyla ceza olarak İstanbul'a otobüsle dönen futbolcular büyük tepki gösterdi.

4 Amerikalı rahibeler çaldıkları paraları kumarda yedi ABD'nin California eyaletindeki St. James okulunda görev yapan iki rahibe, okulun ve hayır bütçesindeki 500 bin doları çalıp, kumarda harcadı.

5 Adile Naşit aramızdan ayrılalı 31 yıl oldu 11 Aralık 1987'de kaybettiğimiz Adile Naşit ölümünün 31'nci yılında anılacak.

6 Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi Operasyonlar kapsamında teröristlere ait 30 adet sığınak, 5 adet mağara ve 6 adet depo imha edilirken, çok sayıda patlayıcı,silah ve mühimmat ele geçirildi.