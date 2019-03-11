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THY'nin satılacağı iddialarını Yahya Üstün yalanladı

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları satılıyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 15:01..
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Türk Hava Yolları'nın satılacağına dair haberlerle ilgili açıklama, şirketin Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapıldı.  Üstün, Türk Hava Yolları'nın satılacağına ilişkin haberleri kesin dille yalanladı.

"ASILSIZ PAYLAŞIMLAR"

Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. Bu asılsız paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

THY'nin satılacağı iddialarını Yahya Üstün yalanladı

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