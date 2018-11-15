TİAB'dan Trabzonlulara hakaret eden CHP'li Aygun'a tepki

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk heykeline yapılan provokatif saldırı üzerinden Kadir Mısıroğlu'na yüklenmek isteyen CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, bunu Trabzon üzerinden yaparken tüm Trabzonlulara hakaret etmişti.

Aygün, Mısıroğlu'nun Trabzonlu olduğunu hatırlatarak Kurtuluş Savaşı döneminde Trabzon’un Rum Pontus'un elinde olduğunu iddia ederek Trabzonlu vatandaşlara Rum muamelesi yapmıştı.

TİAB'DAN CHP'Lİ VEKİLE TEPKİ

Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan’a "Hadsiz" diyerek Trabzon'un ve Trabzonluların ülkemiz için değerinin altını çizdi.

CHP'li vekilden Trabzonlulara hakaret VİDEO

TİAB Başkanı Aşçıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekili Sayın İlhami Özcan Akgün’ün Trabzon şehrinin ve Trabzonlunun Türkiye için yaptıklarını ve ülkesinin; milli birlik ve beraberliği adına verdikleri mücadeleyi; Mustafa Kemal Atatürk’ün 1924 yılında şu sözlerle ifade ettiğini; “İlk defa Samsun’ a ayak bastığım zaman bana kalp kuvveti veren vatandaşlarımın ilk sırasında Trabzonlu’ ların bulunduğunu asla unutmayacağım. “Sakarya Büyük Meydan Savaşı” nda 3.tümen ile yetişen Trabzon evlatlarının savaş meydanında gösterdikleri özverilerin anısı beynimde canlı kalacaktır.” (Atatürk’ ün S.D.II, s.188) sözlerini hatırlatırız.

HADSİZ AÇIKLAMALAR

Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği, Yavuz Sultan Selim’in valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu şehir olan Trabzon ve Trabzonlunun her kesimince ülkemizin bir değeri olduğu bilinmekteyken; sayın milletvekilinin hadsizce açıklamalarını üzüntüyle karşıladık.

"BİLGİ EKSİKLİĞİ VE ULUSAL HASSASİYETTEN UZAKLIK"

Ülkemizin daha çok birlikteliğe ihtiyacı olan bir süreçten geçerken; özensiz, dikkatsiz ve hadsiz ifadelerin bilgi eksikliğinden ve ulusal hassasiyetten uzak olduğunu ayrıca belirtiriz.

TRABZONLULARIN HASSASİYETİ DİKKATE ALINMALI

Sayın milletvekilinin sonrasında yapmış olduğu düzeltmeyi ve özrü; sadece Milli Birliğimiz ve bütünlüğümüz, ayrıca dışa açık sorunların yaşandığı bir dönemde ve konunun uzamasından yana olmadığımız düşüncesiyle; gerek dünü ve bugünü ile şanlı kahramanlıklar, gerekse ülkesine, milletine bağlılığı herkesçe malum olan Trabzonlu’nun; Ülkesi, milleti ve bayrağı uğruna gözünü kırpmadan en ön saflarda yer almış ve bundan sonra da hiç tereddüt etmeden canını feda etmekten sakınmayan; ülkemizin ekonomik kalkınmasına önemli değer katan vefakâr Trabzonluların hassasiyetlerinin dikkate alınması gerekliliğini; Kamuoyuna saygı ile duyururuz."