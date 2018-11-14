Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk heykeline yapılan provokatif saldırı üzerinden Kadir Mısıroğlu'na yüklenmek isteyen CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, bunu Trabzon üzerinden yapması tepki topladı.
Aygün, Mısıroğlu'nun Trabzonlu olduğunu hatırlatarak Kurtuluş Savaşı döneminde Trabzon’un Rum Pontus'un elinde olduğunu iddia ederek Trabzonlu vatandaşlara Rum muamelesi yaptı.
"ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUM"
Aygün'e ilk tepki ise AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta’dan geldi. Balta, “Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaptığı konuşmada Trabzonluları Rum Pontus’la özdeşleştiren CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün’ü şiddetle kınıyor, Trabzonlulardan özür dilemesini bekliyorum.” dedi.
CHP'li vekilden Trabzonlulara hakaret