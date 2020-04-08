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Tır şoföründe korona çıkınca 24 kişi karantinaya alındı

Gaziantep'te yurt dışından gelen tır şoföründe koronavirüs tespit edilmesi sonucu etkileşimde bulunduğu 7 evdeki 24 kişi karantinaya alındı.

DHA |
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Tır şoföründe korona çıkınca 24 kişi karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Ağabey Mahallesi'ndeki evine, mal götürdüğü Özbekistan'dan 5 gün önce dönen E.K.'nın dün ateşi yükseldi ve hastalık belirtileri göstermeye başladı.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Sağlık kuruluşuna başvuran E.K., yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu Gaziantep Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

7 EV KARANTİNADA

Doktorların araştırması sonucunda E.K. ile temas kurduğu tespit edilen İslahiye'de 6 evde bulunan 20 kişi ve Nurdağı ilçesindeki kızına ait evdeki 4 kişi karantina altına alındı. Jandarma tarafından evlerin çevresine güvenlik şeridi çekilirken, 24 kişinin testlerinin devam ettiği öğrenildi.

Tır şoföründe korona çıkınca 24 kişi karantinaya alındı

Tır şoföründe korona çıkınca 24 kişi karantinaya alındı

Tır şoföründe korona çıkınca 24 kişi karantinaya alındı

Tır şoföründe korona çıkınca 24 kişi karantinaya alındı

Tır şoföründe korona çıkınca 24 kişi karantinaya alındı

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