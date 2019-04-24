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Tıra arkadan çarpan otomobildeki genç kız öldü

Afyonkarahisar’da bir otomobilin tıra arkadan çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında, otomobilde sıkışan 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

İHA | 24.04.2019 - 11:10..
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Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 7'inci kilometresinde Bahadır M.’nin kullandığı 34 GE 8221 plakalı otomobil, İrfan K. yönetimindeki 07 DCU 02 plakalı tıra arkadan çarptı.

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI

Kaza sonrası olayı gören diğer araç sürücüleri, sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Kısa sürede kazanın yaşandığı yere gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 22 yaşındaki Kübra Arslan’ı sıkıştığı yerden çıkardı.

Tıra arkadan çarpan otomobildeki genç kız öldü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri, Arslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Arslan'ın cenazesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tıra arkadan çarpan otomobildeki genç kız öldü

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