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Tokat'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi

Taziyeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

DHA | 03.05.2019 - 19:35..
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Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Güvendik köyü yakınlarında kaza meydana geldi. İstanbul'dan cenazeye katılmak üzere Elmacık köyüne gelen ve içerisinde çok sayıda yolcu olduğu öğrenilen İstanbul'un Küçükçekmece ilçe belediyesine ait 34 HL 3817 plakalı otobüs, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Tokat'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi gönderildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Devrilen otobüs ise kaza yerine gelen vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaralılar Reşadiye Devlet Hastanesi götürülerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi


Tokat'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi

Tokat'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi


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