Tokat'ta ehliyetsiz sürücüye 10 bin 626 TL ceza kesildi

Tokat'ta yaşayan Mikail A., ailesine ait 1978 model 01 DM 939 plakalı otomobille Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerine geldiğinde, trafik polislerini fark etti.

POLİSTEN KAÇTI

Mikail A., bunun üzerine ters yöne girip kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan Mikail A., yaklaşık 2 kilometre ters yönde ilerledi. Sürücü, izini kaybettirmek için de sanayi sitesi içerisine girdi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Sanayi sitesinde drift yapan Mikal A., kısa süre sonra yakalandı. Ehliyetsiz olduğu anlaşılan Mikal A.'ya polis, 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 4 bin 36, 'drift yapmak'tan 5 bin 10, 'ters yönden giderek, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak'tan 1.002, 'kırmızı ışık ihlali'nden 235, 'dur ihtarına uymamak'tan 235, otomobilin sigortası bulunmadığı için de 108 TL olmak üzere toplam 10 bin 626 TL para cezası kesti.

2 AY TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı ve piyasa değeri yaklaşık 12 bin TL olan otomobil ise 2 ay trafikten men edildi.