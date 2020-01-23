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Tokat'ta karga ile sincabın eğlenceli anları

Balkonlarında kahvaltı keyfi yapan aile, karga ve sincabın şahit oldukları oyunlarını cep telefonuyla görüntüledi.

İHA | 23.01.2020 - 13:41..
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Tokat’ta kent merkezinde bulunan Topçubağı mahallesi birçok bahçeli eve sahip olması nedeniyle yaban hayvanlarının yoğunlukta yaşadığı bir yer olarak göze çarpıyor.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Evlerinin balkonunda ailesiyle birlikte kahvaltı yaparken karga ve sincabın önce kavga ettiğini sanan Burak Akçapınar, daha sonra bunun oyun olduğunu anlayınca cep telefonuna sarıldı.

Tokat'ta karga ile sincabın eğlenceli anları VİDEO

SİNCAP VE KARGALAR BİRBİRİNİ KOVALADI

Agresifliğiyle bilinen kargalarla bir sincabın istinat duvarı üzerinde oynadığı bol koşturmacalı oyun saniye saniye kaydedildi. Önce sincabın kargaları kovaladığı, daha sonra da kargaların sincabı kovaladığı eğlenceli görüntüler, kargaların bölgeyi terk etmesiyle son buldu.

Karga ile sincabın oyunu cep telefonuyla görüntülendi -1

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