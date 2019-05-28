taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0644
Euro
6.7861
Altın
1283.82
Borsa
85545.4
Gram Altın
250.28

TOKİ Giresun kuraları çekildi

TOKİ, 300 hak sahibini düzenlenen törenle belirledi.

İHA | 28.05.2019 - 09:03..
  1. Haberler
  2. Projeler
Whatsapp ile paylaş
TOKİ Giresun kuraları çekildi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)'nın sosyal konut projesinin, kuraları çekilmeye devam ediyor. Bu kapsamda sıra Giresun'a geldi.

300 DAİRE HAK SAHİBİ BELİRLENDİ

4 bin 453 kişinin başvurduğu kura çekimi, 19 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleşti. 210 adet 2+1 daire 90 adet ise 3+1 daire olmak üzere toplamda 300 daire hak sahipleri belirlendi. Kazananlar büyük mutluluk yaşadı.

TOKİ Giresun kuraları çekildi

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Eşinin vefatının ardından tek başına yaşadığını belirten Güllü Turhan, “3 aydır bekliyorduk ilk evim olacak eşimde yok, kimsem yok Allah nasip etti. Allah devletimizden razı olsun.” dedi.

TOKİ Giresun kuraları çekildi

"İNŞALLAH YENİDEN ÇIKAR"

İsmi okunan Ali Aydın, inşallah çıkmayanlara da çıkar temennisinde bulunarak “Cenabı Allah herkese nasip eylesin, 2+1 oldu daha güzel, ben istiyorum ki herkesin olsun. Çıkmayanlara ise Allah kolaylık versin. İnşallah ileride yeniden çıkar.” ifadelerini kulandı.

Kura çekimi; şehit ailesi, engelli, emekli ve diğer kategorilerde belirlenen kontenjanlar üzerinden yapıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Brezilya'da uçak kazası: Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Brezilya'da uçak kazası: Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

14
CHP erken terhise karşı çıktı

CHP erken terhise karşı çıktı

124
Google'dan Huawei'ye bir hamle daha

Google'dan Huawei'ye bir hamle daha

57
İmamoğlu ile Yıldırım arasında çekişmeli süreç

İmamoğlu ile Yıldırım arasında çekişmeli süreç

96
ABD silah ambargosunu kaldırmayı planlıyor

ABD silah ambargosunu kaldırmayı planlıyor

46
David Beckham yıllar sonra yeniden Old Traffod çimlerinde

David Beckham yıllar sonra yeniden Old Traffod çimlerinde

21
İdlib'de büyük bir kriz ortaya çıkabilir

İdlib'de büyük bir kriz ortaya çıkabilir

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir