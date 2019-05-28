TOKİ Giresun kuraları çekildi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)'nın sosyal konut projesinin, kuraları çekilmeye devam ediyor. Bu kapsamda sıra Giresun'a geldi.

300 DAİRE HAK SAHİBİ BELİRLENDİ

4 bin 453 kişinin başvurduğu kura çekimi, 19 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleşti. 210 adet 2+1 daire 90 adet ise 3+1 daire olmak üzere toplamda 300 daire hak sahipleri belirlendi. Kazananlar büyük mutluluk yaşadı.

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Eşinin vefatının ardından tek başına yaşadığını belirten Güllü Turhan, “3 aydır bekliyorduk ilk evim olacak eşimde yok, kimsem yok Allah nasip etti. Allah devletimizden razı olsun.” dedi.

"İNŞALLAH YENİDEN ÇIKAR"

İsmi okunan Ali Aydın, inşallah çıkmayanlara da çıkar temennisinde bulunarak “Cenabı Allah herkese nasip eylesin, 2+1 oldu daha güzel, ben istiyorum ki herkesin olsun. Çıkmayanlara ise Allah kolaylık versin. İnşallah ileride yeniden çıkar.” ifadelerini kulandı.

Kura çekimi; şehit ailesi, engelli, emekli ve diğer kategorilerde belirlenen kontenjanlar üzerinden yapıldı.