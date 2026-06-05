TOKİ'nin satışa sunacağı 20 bin konutun illere göre dağılımı belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) orta gelir grubuna yönelik 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurmuştu.

Buna göre, konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak.

Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.

İL VE KONUT SAYILARI ERİŞİME AÇILDI

Projede en fazla konutun satılacağı iller Ankara, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olarak kayıtlara geçti.

Bu doğrultuda 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satılacağı il ve ilçeler de netleşti.

Başvurular, 15 Haziran'da başlayacak, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

ANKARA'DA SATIŞA ÇIKACAK KONUT SAYILARI

Ankara'nın Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde 2 bin 62 konut, İzmir'in Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde 306 konut satılacak.

Antalya'da 46, Edirne'de 127, Kırklareli'nde 139, Tekirdağ'da 424, Çanakkale'de 108, Balıkesir'de 213, Bursa'da 2 bin 200, Kocaeli'de 423, Sakarya'da 20, Düzce'de 130, Bilecik'te 206, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Aydın'da 310, Muğla'da 97, Denizli'de 319, Burdur'da 269, Isparta'da 176, Afyonkarahisar'da 396, Eskişehir'de 565, Konya'da 998, Karaman'da 120, Mersin'de 272, Aksaray'da 219, Kırşehir'de 220, Kırıkkale'de 85, Çankırı'da 83, Karabük'te 127, Zonguldak'ta 19, Kastamonu'da 28, Çorum'da 157, Yozgat'ta 216, Kayseri'de 104, Hatay'da 1240, Gaziantep'te 7, Kahramanmaraş'ta 1073, Malatya'da 1000, Sivas'ta 203, Tokat'ta 59, Amasya'da 68, Samsun'da 684, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Erzincan'da 37, Elazığ'da 61, Bingöl'de 88, Mardin'de 452, Batman'da 588, Siirt'te 294, Şırnak'ta 275, Hakkari'de 86, Van'da 161, Bitlis'te 262, Muş'ta 147, Ağrı'da 118, Kars'ta 48, Erzurum'da 21, Bayburt'ta 172, Rize'de 5, Artvin'de 30, Ardahan'da 13, Nevşehir'de 317 konut satışa sunulacak.

10 soruda TOKİ'den 64 ilde 20 bin konut satışı

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Konut satışları 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek. Vatandaşlar konutların satış fiyatı ve koşulları ile ilgili banka şubelerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasından (www.toki.gov.tr) ve 444 86 54 numaralı hattan bilgi alabilecek.

EN FAZLA KONUT BURSA VE ANKARA'DA

Satış rakamlarına göre iller ve konut sayıları şöyle sıralandı:

Bursa: 2.200

Ankara: 2.062

Hatay: 1.240

Kahramanmaraş: 1.073

Malatya: 1.000

Konya: 998

Samsun: 684

Batman: 588

Eskişehir: 565

Mardin: 452

Tekirdağ: 424

Kocaeli: 423

Afyonkarahisar: 396

Denizli: 319

Nevşehir: 317

Aydın: 310

İzmir: 306

Siirt: 294

Mersin: 272

Burdur: 269

Bitlis: 262

Kırşehir: 220

Aksaray: 219

Yozgat: 216

Balıkesir: 213

Bilecik: 206

Sivas: 203

Isparta: 176

Bayburt: 172

Van: 161

Çorum: 157

Muş: 147

Kırklareli: 139

Düzce: 130

Edirne: 127

Kütahya: 127

Karabük: 127

Karaman: 120

Ağrı: 118

Manisa: 115

Çanakkale: 108

Kayseri: 104

Muğla: 97

Bingöl: 88

Hakkari: 86

Kırıkkale: 85

Çankırı: 83

Amasya: 68

Elazığ: 61

Tokat: 59

Kars: 48

Antalya: 46

Gümüşhane: 44

Giresun: 38

Erzincan: 37

Artvin: 30

Kastamonu: 28

Erzurum: 21

Sakarya: 20

Zonguldak: 19

Ardahan: 13

Gaziantep: 7

Rize: 5