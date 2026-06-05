TOKİ'nin satışa sunacağı 20 bin konutun illere göre dağılımı belli oldu
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konutun il ve ilçelere göre dağılımı açıklandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) orta gelir grubuna yönelik 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurmuştu.
Buna göre, konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak.
Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.
İL VE KONUT SAYILARI ERİŞİME AÇILDI
Projede en fazla konutun satılacağı iller Ankara, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olarak kayıtlara geçti.
Bu doğrultuda 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satılacağı il ve ilçeler de netleşti.
Başvurular, 15 Haziran'da başlayacak, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
ANKARA'DA SATIŞA ÇIKACAK KONUT SAYILARI
Ankara'nın Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde 2 bin 62 konut, İzmir'in Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde 306 konut satılacak.
Antalya'da 46, Edirne'de 127, Kırklareli'nde 139, Tekirdağ'da 424, Çanakkale'de 108, Balıkesir'de 213, Bursa'da 2 bin 200, Kocaeli'de 423, Sakarya'da 20, Düzce'de 130, Bilecik'te 206, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Aydın'da 310, Muğla'da 97, Denizli'de 319, Burdur'da 269, Isparta'da 176, Afyonkarahisar'da 396, Eskişehir'de 565, Konya'da 998, Karaman'da 120, Mersin'de 272, Aksaray'da 219, Kırşehir'de 220, Kırıkkale'de 85, Çankırı'da 83, Karabük'te 127, Zonguldak'ta 19, Kastamonu'da 28, Çorum'da 157, Yozgat'ta 216, Kayseri'de 104, Hatay'da 1240, Gaziantep'te 7, Kahramanmaraş'ta 1073, Malatya'da 1000, Sivas'ta 203, Tokat'ta 59, Amasya'da 68, Samsun'da 684, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Erzincan'da 37, Elazığ'da 61, Bingöl'de 88, Mardin'de 452, Batman'da 588, Siirt'te 294, Şırnak'ta 275, Hakkari'de 86, Van'da 161, Bitlis'te 262, Muş'ta 147, Ağrı'da 118, Kars'ta 48, Erzurum'da 21, Bayburt'ta 172, Rize'de 5, Artvin'de 30, Ardahan'da 13, Nevşehir'de 317 konut satışa sunulacak.10 soruda TOKİ'den 64 ilde 20 bin konut satışı
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Konut satışları 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek. Vatandaşlar konutların satış fiyatı ve koşulları ile ilgili banka şubelerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasından (www.toki.gov.tr) ve 444 86 54 numaralı hattan bilgi alabilecek.
EN FAZLA KONUT BURSA VE ANKARA'DA
Satış rakamlarına göre iller ve konut sayıları şöyle sıralandı:
Bursa: 2.200
Ankara: 2.062
Hatay: 1.240
Kahramanmaraş: 1.073
Malatya: 1.000
Konya: 998
Samsun: 684
Batman: 588
Eskişehir: 565
Mardin: 452
Tekirdağ: 424
Kocaeli: 423
Afyonkarahisar: 396
Denizli: 319
Nevşehir: 317
Aydın: 310
İzmir: 306
Siirt: 294
Mersin: 272
Burdur: 269
Bitlis: 262
Kırşehir: 220
Aksaray: 219
Yozgat: 216
Balıkesir: 213
Bilecik: 206
Sivas: 203
Isparta: 176
Bayburt: 172
Van: 161
Çorum: 157
Muş: 147
Kırklareli: 139
Düzce: 130
Edirne: 127
Kütahya: 127
Karabük: 127
Karaman: 120
Ağrı: 118
Manisa: 115
Çanakkale: 108
Kayseri: 104
Muğla: 97
Bingöl: 88
Hakkari: 86
Kırıkkale: 85
Çankırı: 83
Amasya: 68
Elazığ: 61
Tokat: 59
Kars: 48
Antalya: 46
Gümüşhane: 44
Giresun: 38
Erzincan: 37
Artvin: 30
Kastamonu: 28
Erzurum: 21
Sakarya: 20
Zonguldak: 19
Ardahan: 13
Gaziantep: 7
Rize: 5