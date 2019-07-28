Torbalı Belediye Başkanı oğlunun işine son verdi

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un oğlu Efe Uygur, belediye şirketi olan Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik Şirketi’nin (TORBEL) Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmişti.

Efe Uygur'un 7 bin lira maaş alacağı ileri sürülürken, bu atama büyük tepki çekmişti.

CHP'li Belediye Başkanı, gelen tepkiler üzerine fazla zaman geçmeden oğlunun işine son verdiğini açıkladı.

"OĞLUMUN BELEDİYE ŞİRKETİNDEKİ İŞİNE SON VERİYORUM"

Basın açıklaması gerçekleştiren Uygur, “Bizim hiçbir zaman para ve makam hırsımız olmadı, olmaz da. Bunu da en iyi Torbalı halkı bilir. Kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine, Henüz bir aylık maaş bile almamış olan oğlumun belediye şirketindeki işine son veriyorum.” ifadelerini kullandı.