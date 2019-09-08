Torul'de her doğan bebeğin fidanı olacak

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde Türkiye’nin çeşitli yerlerinde uygulanan fakat kalıcı olmayan bir proje hayata geçirildi.

Buna göre ilçede doğan tüm çocuklar adına fidan dikiliyor.

ADININ VE DOĞUM TARİHİNİN YAZILI OLDUĞU LEVHA İLİŞTİRİLİYOR

Bebeği olan aileleri tespit eden belediye yetkilileri ilk olarak aileyi evinde ziyaret ederek, bebeğin ilk ihtiyaçlarından oluşan hediye paketini veriyor. Ziyaretin hemen ardından da dünyaca ünlü Torul Kalesi Cam Seyir Terası'nın olduğu bölgede belirlenen alana, çam fidanı dikilerek bebeğin adının ve doğum tarihinin yazılı olduğu levha iliştiriliyor.

8 BEBEĞİN FİDANI DİKİLDİ

Projenin hem ülke genelinde hem de sosyal medyada çok büyük ilgi gördüğünü kaydeden Belediye Başkanı Evren Özdemir, yoğun talep nedeniyle yıl içerisinde doğan tüm çocukların adına alana fidan dikmeye karar verdiklerini söyledi. Temmuz ayında başladıkları proje kapsamında bugüne kadar 8 bebeğin adına fidan diktiklerini kaydeden Özdemir, “Bu çocuklarımız nereye giderse gitsin Torul’u hiçbir zaman unutmayacaklar.” dedi.