taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7122
Euro
6.3056
Altın
1506.71
Borsa
98987.48
Gram Altın
276.749

Torul'de her doğan bebeğin fidanı olacak

Türkiye'nin bazı il ve ilçelerinde uygulanan ancak devamlılığı olmayan yeni doğanlar için fidan dikimine, Gümüşhane’nin Torul ilçesinde de başlandı. Şimdiye kadar 8 bebek adına fidan dikildi.

İHA | 08.09.2019 - 10:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde Türkiye’nin çeşitli yerlerinde uygulanan fakat kalıcı olmayan bir proje hayata geçirildi.

Buna göre ilçede doğan tüm çocuklar adına fidan dikiliyor.

Torul'de her doğan bebeğin fidanı olacak

ADININ VE DOĞUM TARİHİNİN YAZILI OLDUĞU LEVHA İLİŞTİRİLİYOR

Bebeği olan aileleri tespit eden belediye yetkilileri ilk olarak aileyi evinde ziyaret ederek, bebeğin ilk ihtiyaçlarından oluşan hediye paketini veriyor. Ziyaretin hemen ardından da dünyaca ünlü Torul Kalesi Cam Seyir Terası'nın olduğu bölgede belirlenen alana, çam fidanı dikilerek bebeğin adının ve doğum tarihinin yazılı olduğu levha iliştiriliyor.

Torul'de her doğan bebeğin fidanı olacak

8 BEBEĞİN FİDANI DİKİLDİ

Projenin hem ülke genelinde hem de sosyal medyada çok büyük ilgi gördüğünü kaydeden Belediye Başkanı Evren Özdemir, yoğun talep nedeniyle yıl içerisinde doğan tüm çocukların adına alana fidan dikmeye karar verdiklerini söyledi. Temmuz ayında başladıkları proje kapsamında bugüne kadar 8 bebeğin adına fidan diktiklerini kaydeden Özdemir, “Bu çocuklarımız nereye giderse gitsin Torul’u hiçbir zaman unutmayacaklar.” dedi.

Torul'de her doğan bebeğin fidanı olacak

Torul'de her doğan bebeğin fidanı olacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan, Milli Takım'ı soyunma odasında kutladı

Erdoğan, Milli Takım'ı soyunma odasında kutladı

65
Arnavutluk milli marşı yerine Andorra marşı çalındı

Arnavutluk milli marşı yerine Andorra marşı çalındı

85
Şenol Güneş: 0-0 bitseydi tarihi ayıp olurdu

Şenol Güneş: 0-0 bitseydi tarihi ayıp olurdu

48
Boris Johnson'ın kabinesinde yaprak dökümü

Boris Johnson'ın kabinesinde yaprak dökümü

12
A Milli Takımımızın grubunda son durum

A Milli Takımımızın grubunda son durum

27
Ozan Tufan: Artık farklı bir Ozan var

Ozan Tufan: Artık farklı bir Ozan var

44
Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir