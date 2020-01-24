Toyota, uçan taksilere 394 milyon dolar yatırım yaptı

Şehirlerin üzerinde dolaşan elektrikli uçan taksiler size bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünebilir, ancak birçok şirket bu filmi gerçeğe dönüştürmek için yoğun bir çalışma yapıyor.

Japon otomobil devi Toyota; hızlı, sessiz ve uygun fiyatlı hava taşımacılığı hizmetleri için tamamen elektrikli bir dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçağı geliştiren Kaliforniya merkezli Joby Aviation şirketine, 394 milyon dolarlık yatırım yaptı.

İŞ BİRLİĞİ YAPACAKLAR

Toyota, Joby Aviation şirketinin 10 yıldır üzerinde çalıştığı elektrikli uçan taksi üretimini desteklemek için, kalite ve maliyet kontrolleri konusundaki deneyimlerini şirketle paylaşacak.

Joby Aviation kurucusu ve CEO'su JoeBen Bevirt, ''Günlük hayatınızı daha güvenli ve daha az maliyetli hale getirebilmek için ulaşımda yeni bir sistem kuruyoruz.

Dünyanın önde gelen otomobil devlerinin birinden bu derece büyük bir yatırım almak, yeni sistem için para kaynaklarımızı daha da artıracak.'' ifadelerini kullandı.

Joby'nin pilotlu ve beş koltuklu uçakları, tıpkı bir helikopter gibi dikey olarak kalktıktan sonra yol alabiliyor. Tek bir şarjla 240 kilometre menzile sahip elektrikli uçaklar, saatte 340 kilometreye kadar hız yapabiliyor.

Şirket, uçakların kalkış ve iniş esnasında diğer uçaklardan 100 kat daha sessiz olduğunu ve uçarken neredeyse hiç ses çıkarmadıklarını belirtiyor.

TOYOTA: UZUN VADELİ HEDEFLERİMİZ VAR

Toyota başkanı ve CEO'su Akio Toyoda, yaptıkları anlaşmayı 'uzun vadeli bir hedef' olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

''Gelişmekte olan dikey kalkış ve iniş uçakları (eVTOL) alanında yenilikçi bir şirket olan Joby Aviation ile birlikte, hava taşımacılığının zorluklarını üstleneceğiz. Gelecekteki ulaşım ve yaşam alanlarında ise devrim yaratacağız.''

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