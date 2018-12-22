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Trabzon LGS'de Türkiye birincisi oldu, Hakkari son sırada

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile yerleşen öğrencilerin performans sonuçlara göre, Trabzon hem genel puan sıralamasında hem de Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri dallarında Türkiye birincisi oldu.

Haber Merkezi | 22.12.2018 - 11:44..
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Trabzon LGS'de Türkiye birincisi oldu, Hakkari son sırada

2018 merkezi sınav sonuçlarına göre, sınavla öğrenci alan okullara merkezi olarak yerleşen öğrencilerin, sınav performansları incelendi.

TRABZON'DA ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI

81 ilde merkezi olarak yerleşen öğrenci sayısı, alt test ham puan ortalamaları ve merkezi sınav puan ortalamaları listesinde Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda eğitim gören öğrenciler adını zirveye yazdırdı.

Trabzon LGS'de Türkiye birincisi oldu, Hakkari son sırada

TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Trabzon hem genel puan sıralamasında hem de Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri dallarında Türkiye birincisi oldu.

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Türkiye ikincisi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil alanlarında Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

HAKKARİ SON SIRADA

372.72 sınav puanıyla biirnci olan Trabzon'u 370.96 ile Denizli ve 370.06 ile Uşak takip etti. İllere göre son sırada 273.64 ortalamasıyla Hakkari oldu. 286.31 ile Şırnak, 288.04 ile Ardahan sonlarda yer alan diğer iller oldu.

Trabzon LGS'de Türkiye birincisi oldu, Hakkari son sırada

SINAVA EN ÇOK İSTANBUL KATILDI

Sınava katılan öğrenci sayısının en yüksek olduğu il olan İstanbul, başarı sıralamasında 44'üncü sırada yer aldı. 347.88 ortalamaya sahip ilde, 22 bin 515 öğrenci sınav puanıyla yerleşti.

7 bin 674 öğrencinin yerleştiği Ankara 352.70 ile 32'inci, 4 bin 735 öğrencinin yerleştiği İzmir ise 51'inci oldu.


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