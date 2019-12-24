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Trabzon'da 10 ilçede 22 orman yangını

Dün 10 ayrı ilçede 22 ayrı noktada çıkan orman yangınları ile ilgili Trabzon Valiliği açıklama yaptı.

İHA | 24.12.2019 - 05:27..
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Trabzon'da 10 ilçede 22 orman yangını

Yapılan açıklama şöyle:

"İlimizin 10 ayrı ilçesinde (Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Ortahisar, Sürmene ve Vakfıkebir) akşam saatlerinde farklı noktalarda örtü yangınları meydana gelmiş olup, şu ana kadar 22 farklı noktada çıkan yangınlar ekiplerimizin müdahaleleriyle söndürülmüştür."

Trabzon'da 10 ilçede 22 orman yangını


"BAZI YANGINLARA SÜRÜYOR"

"Ayrıca, halen farklı noktalarda devam etmekte olan yangınlara da Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TİSKİ, Orman Bölge Müdürlüğü, ilçe belediyeleri ve İl Jandarma Komutanlığımız ekiplerince müdahaleler sürdürülmektedir."

Trabzon'da 10 ilçede 22 orman yangını

VATANDAŞLAR UYARILDI

"Valiliğimizde, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında oluşturulan kriz merkezi marifetiyle, ekiplerimizin yangınlara müdahaleleri hassasiyetle takip ve koordine edilmektedir. Meteorolojik verilere göre, ilerleyen saatlerde rüzgârın şiddeti ve hava sıcaklığında artış beklendiğinden, vatandaşlarımızın yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Trabzon’da çıkan orman yangınları ile ilgili Valilik’ten açıklama yapıldı -1

Trabzon'da 10 ilçede 22 orman yangını

Trabzon'da 10 ilçede 22 orman yangını

Trabzon'da 10 ilçede 22 orman yangını

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