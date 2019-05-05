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Trabzon’da 122 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik şube ekipleri, Trabzon'da 122 kilo 300 gram eroin maddesi yakaladı.

İHA | 05.05.2019 - 18:01..
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Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Erzincan Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttüğü çalışma sonucu doğu illerinden, Trabzon geçiş güzergahı olarak kullanılarak metropol şehirlere uyuşturucu madde transferi yapılacağı tespit edildi.

Trabzon’da 122 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İLDE SON YILLARIN EN YÜKSEK MİKTARI

Yapılan çalışmada söz konusu kamyon, ekiplerce Trabzon’da tespit edilerek durduruldu. Kamyonun kasasında yapılan aramada, 15 kilogramlık tuz çuvalları arasında piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 122 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen miktarın, Trabzon’da son yıllarda ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu olduğu belirtildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü M.H.İ.’nin, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Trabzon’da 122 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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