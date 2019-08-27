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Trabzon'da Emirhan'ın organları 4 hastaya umut oldu

Bir kavgada yaralandıktan sonra hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Emirgan Yıldız'ın organları ailesi tarafından bağışlandı.

DHA | 27.08.2019 - 20:37..
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Trabzon'un Arsin ilçesinde Mahallede karşılaşan Emirhan Yıldız (21) ile Ü.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, Ü.Ç., tabancayla Yıldız'a ateş etti.

Merminin başına isabet ettiği Yıldız, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yıldız, Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trabzon'da Emirhan'ın organları 4 hastaya umut oldu

Olayın ardından kaçan şüpheli Ü.Ç., ise polise gidip teslim oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Tedaviye alınan Emirhan Yıldız'ın dün akşam saatlerinde beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine hastanede görevli organ nakli koordinatörleri aileyle görüştü. Aile, Yıldız'ın organlarını bağışlamaya karar verdi.

Aile ile yapılan görüşmelerin ardından bu sabah saatlerinde yapılan operasyonla Emirhan Yıldız'ın alınan kalbi ve bir böbreği İstanbul'a, diğer böbrek ve karaciğeri Erzurum'da organ bekleyen 4 hastaya nakledilmek üzere gönderildi.

Trabzon'da Emirhan'ın organları 4 hastaya umut oldu


Trabzon'da Emirhan'ın organları 4 hastaya umut oldu

Trabzon'da Emirhan'ın organları 4 hastaya umut oldu

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