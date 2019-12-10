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Trabzon'da FETÖ bahanesiyle altınları çaldılar

"Kızınızın ve sizin adınız FETÖ soruşturmasına karıştı” diyerek şahısları dolandıran bir kişi, altınları satamadan yakalandı.

İHA | 10.12.2019 - 09:28..
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Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaşayan S.K. isimli şahıs, polise, ev telefonundan kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar tarafından kandırıldıklarını söyledi.

"ADINIZ FETÖ SORUŞTURMASINA KARIŞTI"

"Kızınızın ve sizin adınız FETÖ soruşturmasına karıştı." diyerek kendisinden sözde soruşturmanın aydınlatılması bahanesiyle 1 adet 50 gram altın bilezik, 1 adet altın zincir, 2 adet kolye, 1 çift küpe, 3 adet altın yüzüğü alarak evden ayrıldığı ihbarında bulundu.

Trabzon'da FETÖ bahanesiyle altınları çaldılar

ALTINLARI BOZDURMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Şüpheli şahısların tespit edilip yakalanmasına yönelik güven timlerince yapılan çalışmalarda il dışından Trabzon’a geldiği anlaşılan M.Ö. isimli şahıs, altınları bozdurmaya çalışırken olayla ilişkisi olan Ö.A. isimli şahısla birlikte yakalandı. M.Ö. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, şahsı dolandırarak almış oldukları tüm ziynet eşyaları ele geçirildi.

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