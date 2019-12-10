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Uludağ'da kaybolan iki kişinin arandığı bölge drone ile görüntülendi

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1 Tokai Çakmak 35 milyon liraya satıldı Türkiye'nin kült markalarından olan Tokai Çakmak 35 milyon lira bedelle Can Uluslararası Yatırım Holding'in oldu.

2 Rus kargo mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı Geçtiğimiz günlerde fırlatılan Progress MS 13 kargo kapsülü, başarılı bir şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na vardı.

3 Beren Saat ve Kenan Doğulu yurda döndü Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'i aşk tazeleme tatiline çıkarmıştı.

4 Trabzon'da FETÖ bahanesiyle altınları çaldılar "Kızınızın ve sizin adınız FETÖ soruşturmasına karıştı” diyerek şahısları dolandıran bir kişi, altınları satamadan yakalandı.

5 Bülent Uygun, Berna Başkan'ı öptü Ç.Rizespor'u 1-0 yenerek 17. sıraya yükselen Kayserispor'da maç sonu büyük bir sevinç vardı. Başkan Berna Gözbaşı, soyunma odasına inerek teknik direktör Bülent Uygun'a sarıldı.

6 Beşiktaş'ta yola dökülen yağ, kazaya sebep oldu Barbaros Bulvarı'nda, direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü düşerek kaza yaptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.