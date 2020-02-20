Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, iki kız sokak üzerinde tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma, yerini kavgaya bırakırken, çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı.

KAVGAYI AYIRMAK İÇİN KIZLARDAN BİRİNİ TOKATLADI

Kavgaya müdahale eden vatandaşlardan birisi ise o esnada kızlardan birine tokat attı. Tokat yiyen kız "Ben bir şey yapmadım." derken, vatandaş ise "Defol, bir daha burada bağırıp çağırmayacaksın." dedi.

Trabzon'da sokak ortasındaki kavgaya tokatlı müdahale ViDEO

"SÜPER BİR KIZ KAVGASI"

O anlar cep telefonuna yansırken, görüntüleri çeken bir vatandaşın, "Uzunsokak'ta süper bir kız kavgası" diyerek kavgayı yorumlaması pes dedirtti.

"O ADAM BURAYA GELSİN"

Vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı tokat yiyen kız ise yere düşen telefonunu alarak, "O adam buraya gelsin" diye bağırdı.