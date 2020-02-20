taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0888
Euro
6.5792
Altın
1609
Borsa
118249.88
Gram Altın
315.109
Bitcoin
59143.93

Trabzon'da sokak ortasındaki kavgaya tokatlı müdahale

İki genç kızın kavga ettiği sırada bir vatandaş, kızlardan birine tokat atarak tepki gösterdi. Tokat yiyen kız ise duruma sinirlenerek, "O adam buraya gelsin." dedi.

İHA | 20.02.2020 - 12:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, iki kız sokak üzerinde tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma, yerini kavgaya bırakırken, çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı.

KAVGAYI AYIRMAK İÇİN KIZLARDAN BİRİNİ TOKATLADI

Kavgaya müdahale eden vatandaşlardan birisi ise o esnada kızlardan birine tokat attı. Tokat yiyen kız "Ben bir şey yapmadım." derken, vatandaş ise "Defol, bir daha burada bağırıp çağırmayacaksın." dedi.

Trabzon'da sokak ortasındaki kavgaya tokatlı müdahale ViDEO

Trabzon'da sokak ortasındaki kavgaya tokatlı müdahale

"SÜPER BİR KIZ KAVGASI"

O anlar cep telefonuna yansırken, görüntüleri çeken bir vatandaşın, "Uzunsokak'ta süper bir kız kavgası" diyerek kavgayı yorumlaması pes dedirtti.

Trabzon'da sokak ortasındaki kavgaya tokatlı müdahale

"O ADAM BURAYA GELSİN"

Vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı tokat yiyen kız ise yere düşen telefonunu alarak, "O adam buraya gelsin" diye bağırdı.

Trabzon'da sokak ortasındaki kavgaya tokatlı müdahale

İlginizi Çekebilir
Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okuduğu felsefe kitaplarıyla ilgili yaptığı yorumlarla adından söz ettiren 10 yaşındaki Atakan ile ilgili, "İlgili uzmanlar sevk edildi, ailesi ile görüşüldü" dedi.
Reuters, İdlib için 3'lü zirveyi açıkladı
İdlib için çözüm arayan Türkiye, mart ayında Rusya ve İran'la Tahran'da bir araya gelecek.
Mersin'de kadın hırsız: Gelip burasının anasını ağlatacağım
Evlerde hırsızlık yapan bir grup, emniyet güçleri tarafından tutuklandı. Hırsızlardan birinin rahat tavırları ise görenleri şaşırttı.
Bakan Ziya Selçuk: 20 bin ek öğretmen atanacak
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü
Almanya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü
238
Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, kaza yaptı
Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, kaza yaptı
191
Türkiye'den 6 Avrupa ülkesine vize muafiyeti
Türkiye'den 6 Avrupa ülkesine vize muafiyeti
222
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a para yanıtı
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a para yanıtı
391
ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önünü kesti
ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önünü kesti
138
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
7
Çin'de her dört dakikada bir can kaybı
Çin'de her dört dakikada bir can kaybı
69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir