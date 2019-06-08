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Trabzon'da tacizciye meydan dayağı

Ortahisar'da bir kadın tacize uğradığını söylemesi üzerine öfkelenen kalabalık, tacizciyi sokak ortasında darbetti.

İHA | 08.06.2019 - 13:40..
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Genç bir kadın, yolda yürüdüğü sırada fiziki tacize uğradığını belirtmesinin ardından çevrede bulunan vatandaşlar olaya dahil olunca bir anda kalabalık arttı.

Tacizde bulunduğu iddia edilen şahsı yakalayan vatandaşlar durumu polise bildirirken bu sırada öfkelenen bazı vatandaşlar şahsı tekme tokat darbetme görüntüleri cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Trabzon'da tacizciye meydan dayağı VİDEO

POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Polis ekipleri öfkeli kalabalığın elinden şahsı güçlükle alırken kızgın kalabalığı biber gazı kullanarak dağıtabildiği öğrenildi.

Polis merkezine götürülen şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Trabzon'da tacizciye meydan dayağı

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