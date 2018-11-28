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Trafik cezası kesilen kadının çığlıkları

İstanbul'da ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan kadın, ceza kesilince çığlık atarak kendinden geçti.

Haber Merkezi | 28.11.2018 - 12:49..
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Trafik cezası kesilen kadının çığlıkları

trafik

İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarının azaltılması, kazalarda yaralanma ve ölümlerin önüne geçilmesi amacıyla yurt genelinde trafik denetimlerini artırdı.

Yapılan denetimlerde, kırmızı ışıkta geçen, emniyet kemeri takmayan, trafik kurallarına aykırı davranışlarda bulunan sürücülere ceza yağdı.

EHLİYETSİZ ÖĞRETMENİN ÇIĞLIKLARI

Son olarak polis denetiminde ehliyetsiz olduğu tespit edilen bir öğretmene ceza kesildi. Ceza kesilmesini engellemek için çığlık atan kadına bir vatandaş, "Lan bağırma hanımefendi" diye tepki gösterdi.

Trafik cezası kesilen kadının çığlıkları VİDEO


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