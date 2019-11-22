Trafik kazasında 7 ve 11 yaşındaki kız kardeşler öldü

Sakarya'nın Karasu ilçesi Limandere Mahallesi çıkış kavşağında Karasu ilçe istikametine giden Mevlüt U. idaresindeki panelvan tipi araç ile kavşaktan yola çıkmak isteyen Yasemin T. idaresindeki otomobil çarpıştı.

KIZ KARDEŞLER KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Yasemin T'nin idaresindeki otomobilde bulunan ve sürücünün kızı olan 11 yaşındaki Kardelen Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, 7 yaşındaki kızı Melisa Şahin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ferizli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

3 YARALIDAN 2'SİNİN DURUMU CİDDİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince otomobilde bulunan diğer yaralılar sürücü Yasemin T. ile 20 yaşındaki Barış D. ve 16 yaşındaki Nail K. ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Anne Yasemin T. ile 16 yaşındaki Nail K.’nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor.