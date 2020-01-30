Tramvay kaza yaptı, görenler fotoğraf çektirdi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı'nda faaliyet gösteren 106 yıllık nostaljik tramvaylardan biri, arıza nedeniyle Tünel Meydanı'ndaki bakım atölyesinin önüne çekildi.

Freni boşaldığı iddia edilen ve bir anda hareket eden tramvay, az ileride park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Tramvayın çarparak birkaç metre sürüklediği otomobil, rayların sonundaki takoz ile tramvay arasında sıkıştı.

Kaza sırasında otomobilin içinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaza yapan tramvayın önünde fotoğraf çekinme yarışı İZLE

KAZAYA ALDIRIŞ ETMEDEN FOTOĞRAF ÇEKME YARIŞINA GİRDİLER

Otomobilin kurtarılması beklenirken, birçok kişi kazaya aldırış etmeden nostaljik tramvayın önünde ve üstüne çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşların, fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştıkları görüldü. İki kadının ise kaza yerini kendilerine fon yaparak fotoğraf çektirmeleri dikkat çekti.

TRAMVAYIN FRENİ BOŞALMIŞ

Tramvayın çarptığı otomobilin sahibi Burak Can Genç, "Aracım yukarıdaydı arkadaşlar daha sonra bulunduğu yerden alıp, buraya park etmişler. Tramvay bakımdaymış, sanırım tramvayın freni boşalmış ve içinde personel olduğu söyleniyor. Yanlışlıkla frene basıp, devreden çıkarmış sanırım freni ve tramvay gelmiş park halindeki aracıma çarpmış, sıkıştırmış durumda. Ben geldiğimde aracı bu şekilde gördüm." diye konuştu.