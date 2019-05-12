Tramvayda bir bakan: Mustafa Varank

Devlet adamlarının yaptıkları işler kadar kullandıkları makam araçları, yolculuk yapma şekilleri de iyi veya kötü her zaman merak edilir, dikkat çeker.

HYBRID MAKAM ARACI

Geçtiğimiz günlerde Ankara Üniversitesi, Kuluçka ve Ar-Ge Merkezi'nin açılışına giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın büyük motorlu Alman üretimi Mercedes yerine Türkiye'de üretilen hybrid Toyota makam aracına geçtiği görüldü.

Bakan Mustafa Varank’ın hybrid makam aracı VİDEO

TRAMVAYLA İFTARA YOLCULUK

Dün akşam ise sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Bakan Varank'ın Kabataş-Bağcılar tramvayıyla yolculuk yaptığı görüldü. Mustafa Varank, iftar programına gitmek için konvoy yerine toplu taşımayı tercih etmesi sosyal medyada takdir topladı.