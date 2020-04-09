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Truman Sendromu nedir

Popüler yaşam tarzının benimsenmesiyle birlikte televizyonda gördükleri şeylerin etkisi altında kalan insanların, kendilerinin gözetlendikleri hissine Truman Sendromu denir.

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Truman Sendromu nedir

Truman Sendromu bir nevi hastalıktır, paranoyaklıktır. İzlediği filmlerden, dizilerden, televizyon programlarının etkisi altında kalan kişilerin taşıdığı bu sendrom, psikolojik bir vakadır.

Özellikle televizyonun hayatımıza girmesiyle birlikte ortaya çıkan bu sendrom, son zamanlarda iyice baş göstermeye başladı.. Bununla ilgili George Orwell'ın 1984 romanı iyi bir örnektir.

"BİRİ BENİ GÖZETLİYOR"

Bu hastalığa yakalananlar, hayatlarının her aşamasının tıpkı filmlerdeki gibi gizlice kameraya kaydedilip televizyonda gösterildiğini zannediyor.

Truman Sendromu nedir

POPÜLER KÜLTÜRÜN YAN ETKİSİ

Bilim adamları, bu hastalığın popüler kültürün ve televizyon kültürünün, insanların akli dengeleri üzerinde yarattığı etki açısından vardığı noktayı gözler önüne serdiğini söylüyor.

PSİKOLOJİK HASTALIK

Araştırmacılar, bu yeni hastalığın psikiyatrik bir hastalık olabileceği gibi Parkinson ya da alzheimer gibi nörolojik kaynaklı olabileceğini de vurguluyor.

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