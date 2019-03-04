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Trump ABD bayrağına sarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, dün katıldığı bir etkinlikte ABD bayrağına sarılarak poz verdi. Trump'ın bu hareketi sosyal medyada şov olarak değerlendirildi.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 20:44..
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ABD Başkanı Donald Trump, dün Amerikalı muhafazakarlarla bir araya geldİ. Amerikalı Muhafazakarlar Birliği’nin dört gün süren Muhafazakar Siyasi Hareket Konferansı’nın son gününde sahneye çıkan Trump, seyircilere karşı hareketleriyle adeta şov yaptı.

Trump ABD bayrağına sarıldı

BAYRAĞA SARILDI

ABD Başkanı, sahneye çıkarken bayrağa sarılarak kameralara poz verdi. Trump'ın bu hareketi uzun süre alkış alırken, sosyal medya hesabından Trump'a bol bol eleştiri geldi.

ABD Başkanı'nın bu hareketlerinin şov amaçlı olduğu vurgulanırken, Trump yapay olmakla suçlandı.

"GÜÇLÜ EKONOMİ"

Maryland’deki Gaylord National Resort&Convention Center’da gerçekleşen ve bu yıl 46’ncısı düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan Trump, ABD doları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, “Ben güçlü bir dolar kuru istiyorum fakat aynı zamanda ülkemiz için de iyi bir dolar kuru istiyorum. Çok güçlü olursa bu ABD’nin rekabet alanını daraltır.” dedi.

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