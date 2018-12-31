Trump: Askerlerimizi yavaş yavaş Suriye'den çekiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilmeye yönelik kararlı mesajlarını Twitter üzerinden vermeye devam ediyor. Yeni yıl mesajıyla birlikte Suriye'den çekilme konusunda değerlendirmelerde bulunan Donald Trump, kesin tavrını sürdürüyor.

"ASKERLER AİLELERİYLE KAVUŞUYOR"

Donald Trump paylaşımında askerlerin aileleriyle kısa zaman içinde kavuşacakları müjdesini verdi. "DEAŞ büyük oranda bitti, askerlerimizi yavaş yavaş aileleri ile kavuşmaları için geri çekiyoruz, bir kısmı da DEAŞ kalıntıları ile savaşıyor." ifadelerini kullandı.

"BAŞKASI YAPSA KAHRAMAN OLURDU"

Trump, ayrıca Suriye'den çekilmeyi bir başkasının gerçekleştirmesi durumunda kahraman ilan edileceğini belirtirken, "Başkan olduğumda, DEAŞ bir karışıklığa neden oluyordu. Suriye'de yaptıklarımı, başkası yapmış olsaydı ulusal kahraman olurdu." dedi.