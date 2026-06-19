Trump: Ben olmasaydım İsrail yerle bir olmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Axios haber portalına verdiği röportajda, İsrail ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Trump’ın açıklamaları uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

“İSRAİL DESTEK OLMADAN AYAKTA KALAMAZDI” İDDİASI

Trump, İsrail’in askeri ve siyasi kapasitesine ilişkin yorumlarında, ABD’nin rolüne vurgu yaptı. Ülkesinin desteği olmadan İsrail’in ciddi bir tehdit altında olacağını öne süren Trump, “Donald Trump olmasaydı, İsrail yerle bir olmuştu.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın bu sözleri, ABD-İsrail ilişkilerinde Washington’un belirleyici rolüne dikkat çekmesi açısından öne çıktı.

NETANYAHU İLE İLİŞKİLER: “İYİ AMA DENGE GEREKİYOR”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilişkilerine de değinen Trump, iki lider arasındaki diyaloğun genel olarak olumlu olduğunu belirtti. Ancak İsrail yönetiminin daha “makul bir çizgide tutulması gerektiğini” savunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

“İlişkimiz iyi ancak onları biraz daha makul bir seviyede tutmalıyız.”

Netanyahu kabine üyelerinin Trump eleştirilerini yatıştırmaya çalıştı

LÜBNAN SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Trump’a yöneltilen “İsrail’i Lübnan’a saldırmaktan alıkoyabilir misiniz?” sorusu da röportajın öne çıkan başlıklarından biri oldu. ABD Başkanı, bu konuda etkili olabileceğini iddia ederek, “Evet, yapacağım. Bana çok saygıları var ve dediğimi yaparlar.” değerlendirmesinde bulundu.

AÇIKLAMALAR ULUSLARARASI TARTIŞMA YARATTI

Trump’ın İsrail ve bölgesel politikalarla ilgili açıklamaları, ABD’nin Orta Doğu’daki rolü ve Washington-Tel Aviv hattındaki güç dengelerine ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.