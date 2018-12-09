taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3026
Euro
6.0411
Altın
1248.58
Borsa
93699.49
Gram Altın
212.933

Trump: Fransa sokaklarında benim ismimi haykırıyorlar

ABD Başkanı Donald Trump Fransa'da yaşanan Sarı Yelekliler protestoları hakkında, "Trump'ı istiyoruz şeklinde sloganlar atıyorlar" dedi.

AA | 09.12.2018 - 02:12..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş
Trump: Fransa sokaklarında benim ismimi haykırıyorlar

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını isteyen Sarı Yelekliler protestoları devam ederken ABD Başkanı Donald Trump Paris'te yaşanan kriz hakkında açıklamada bulundu.

Paris savaş alanına döndü

"'TRUMP'I İSTİYORUZ' DİYORLAR"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Trump, "Paris Anlaşması Paris için pek işe yaramıyor. Protestolar ve ayaklanmalar Fransa'yı sarmış durumda. Halk çevreyi korumak amacı ile üçüncü dünya ülkeleri için büyük miktarda para ödemek istemiyor. 'Trump'ı istiyoruz' diye sloganlar atılıyor. Seviyorum Fransa'yı" ifadelerini kullandı.

Trump: Fransa sokaklarında benim ismimi haykırıyorlar

"SİZİ AVRUPA ORDUSU DEĞİL, ABD KURTARDI"

Trump son aylarda yeniden gündeme gelen ortak bir Avrupa ordusu kurulması konusunda da açıklamalarda bulundu.

Trump, Twitter paylaşımında "Avrupa Ordusu fikri Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında pek iyi bir sonuç vermedi. Ama ABD size destek oldu ve her zaman olacak. Sizden tek istediğimiz, payınıza düşen katkıyı NATO'ya ödemeniz. Avrupa'yı korumak için ABD çok daha büyük bir milli gelirin yüzde 4.3'ünü öderken Almanya bütçesinin yalnızca yüzde 1'ini ödüyor. Adalet!" ifadelerini kullandı.

Trump: Fransa sokaklarında benim ismimi haykırıyorlar

ABD, PARİS ANLAŞMASINDAN ÇEKİLMİŞTİ

Fransa'da dün Sarı Yelekliler protestolarının yanı sıra "Küresel Isınma" karşıtı gösteriler bekleniyordu. Öte yandan Sarı Yeleklilerin hükümet karşıtı şiddetli protestoları Paris sokaklarında devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında imzalanan Küresel Isınma karşıtı Paris Anlaşması'ndan çekilmiş, Trump'ın ABD adına aldığı bu karar üye ülkeler ve basın kuruluşlarınca eleştirilmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beykoz’da soyguncu, kuyumcuya yakalandı

Beykoz’da soyguncu, kuyumcuya yakalandı

7
Trump: Fransa sokaklarında benim ismimi haykırıyorlar

Trump: Fransa sokaklarında benim ismimi haykırıyorlar

34
İstanbul Havalimanı'ndan 40 bin yolcu uçtu

İstanbul Havalimanı'ndan 40 bin yolcu uçtu

12
Temizlik yaptığı çatıda akıma kapılarak can verdi

Temizlik yaptığı çatıda akıma kapılarak can verdi

4
Çocuklara hem şifa hem de oyuncak dağıtan doktor

Çocuklara hem şifa hem de oyuncak dağıtan doktor

0
Ege Denizi'nde 60 kaçak göçmen yakalandı

Ege Denizi'nde 60 kaçak göçmen yakalandı

5
Belçika’da sarı yeleklilerin eyleminde 450 gözaltı

Belçika’da sarı yeleklilerin eyleminde 450 gözaltı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir