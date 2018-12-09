Trump: Fransa sokaklarında benim ismimi haykırıyorlar

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını isteyen Sarı Yelekliler protestoları devam ederken ABD Başkanı Donald Trump Paris'te yaşanan kriz hakkında açıklamada bulundu.

Paris savaş alanına döndü

"'TRUMP'I İSTİYORUZ' DİYORLAR"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Trump, "Paris Anlaşması Paris için pek işe yaramıyor. Protestolar ve ayaklanmalar Fransa'yı sarmış durumda. Halk çevreyi korumak amacı ile üçüncü dünya ülkeleri için büyük miktarda para ödemek istemiyor. 'Trump'ı istiyoruz' diye sloganlar atılıyor. Seviyorum Fransa'yı" ifadelerini kullandı.

"SİZİ AVRUPA ORDUSU DEĞİL, ABD KURTARDI"

Trump son aylarda yeniden gündeme gelen ortak bir Avrupa ordusu kurulması konusunda da açıklamalarda bulundu.

Trump, Twitter paylaşımında "Avrupa Ordusu fikri Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında pek iyi bir sonuç vermedi. Ama ABD size destek oldu ve her zaman olacak. Sizden tek istediğimiz, payınıza düşen katkıyı NATO'ya ödemeniz. Avrupa'yı korumak için ABD çok daha büyük bir milli gelirin yüzde 4.3'ünü öderken Almanya bütçesinin yalnızca yüzde 1'ini ödüyor. Adalet!" ifadelerini kullandı.

ABD, PARİS ANLAŞMASINDAN ÇEKİLMİŞTİ

Fransa'da dün Sarı Yelekliler protestolarının yanı sıra "Küresel Isınma" karşıtı gösteriler bekleniyordu. Öte yandan Sarı Yeleklilerin hükümet karşıtı şiddetli protestoları Paris sokaklarında devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında imzalanan Küresel Isınma karşıtı Paris Anlaşması'ndan çekilmiş, Trump'ın ABD adına aldığı bu karar üye ülkeler ve basın kuruluşlarınca eleştirilmişti.