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Trump: Koronavirüs riski ABD için düşük

ABD Başkanı Trump, koronavirüs salgınının ülkesi için risk oluşturmadığını, ancak hazırlıklı olduklarını söyledi.

AA | 27.02.2020 - 08:55..
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Trump: Koronavirüs riski ABD için düşük

Çin'in Vuhan şehrinde patlak veren koronavirüs, gün geçtikçe daha çok ülkeye yayılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında salgına ilişkin konuştu.

"ABD'DE KORONAVİRÜS RİSKİ OLDUKÇA AZ"

Koronavirüs konusunda uzmanlarla çalışması için Başkan Yardımcısı Mike Pence'i görevlendirdiğini açıklayan Trump, elinde bir de harita tutarak, "Bu hastalık yayılırsa ne yapmamız gerekirse yapmaya hazırız. Ama ABD halkına karşı risk oldukça az." dedi.

Trump: Koronavirüs riski ABD için düşük

KONGREDEN 2,5 MİLYAR DOLAR FON TALEBİ

Trump, Kongre ile de virüs konusunda yakından çalıştıklarına ve Demokratlar ile ortak bir ruh oluştuğuna inandığını belirterek, "Kongreden 2,5 milyar dolar fon istedik. Bunun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Ancak Demokratlar, bundan çok daha fazlasını istiyor. Onlar daha fazla para istiyor, biz daha fazla şey yapacağız. Ne kadar para harcamak uygunsa o kadar harcayacağız. Umarım o kadar çok para harcamak zorunda kalmayız." diye konuştu.

"ÇİN'DE HASTALIĞIN YAYILMASI AZALDI"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüştüğünü ifade eden Trump, "Şi çok çalışıyor. Çin'in bildirdiği rakamlara güvenebilirsiniz. Çin'de hastalığın yayılması bir nebze azaldı." dedi.

Trump: Koronavirüs riski ABD için düşük

"AŞI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Virüs kapan ya da kapma tehlikesi olan kişileri karantinaya alındıklarını anımsatan Trump, "Birçok karantina merkezimiz var. Aşı çalışmalarımız da hızla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

"KORONAVİRÜSE GRİP MUAMELESİ YAPIN"

Trump, Amerikan halkına koronavirüse "grip" muamelesi yapma çağrısında bulunarak, "Ellerinizi yıkayın, kendinizi temiz tutun. Zorunda olmadıkça, herkesle tokalaşmanız gerekmiyor. Etrafımda soğuk algınlığı ya da grip belirtisi gösteren olursa hemen uzaklaşıyorum. Bu virüse de tıpkı grip gibi davranın." değerlendirmesinde bulundu.

Trump: Koronavirüs riski ABD için düşük

BORSADAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ KORONAVİRÜS

Borsadaki düşüşün bir nedeninin de koronavirüs olduğunu belirten Trump, "Ben bu seçimleri kazandıktan sonra, borsa hiç olmadığı kadar yükselecek. Hatırlarsanız bir önceki seçimi kazandığımın ertesi günü de borsa büyük bir yükselişe geçmişti." diye konuştu.

ABD'DE DAHA ÇOK VAKA OLMA İHTİMALİ VAR

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ise toplantıda, şu ana kadar ABD'de 60 kişide koronavirüs vakası görüldüğünü belirterek, "Daha da yayılmasını engellemek zorundayız. ABD'de daha çok vakanın olmasını bekleyebiliriz." uyarısında bulundu.

Trump: Koronavirüs riski ABD için düşük


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