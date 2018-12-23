Trump: McGurk bir medya şovmeni

Trump, Twitter'dan, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi kararı kapsamında görevinden istifa eden McGurk'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MEDYA ŞOVMENİ"

ABD Başkanı açıklamasında, "Başkan Obama tarafından 2015'te atanan Brett McGurk'ü tanımıyorum. Şubatta görevinden ayrılıyordu ama şimdi istifa etti. Medya şovmeni? Yalan medya, hiçbir anlamı olmayan bu olayı büyütüyor." ifadelerini kullandı.

"BAŞKASI OLSA MEDYA KAHRAMAN İLAN EDERDİ"

Trump, Suriye'den çekilme kararına gelen eleştirilere de tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Eğer Başkan Donald Trump yerine başka bir başkan Suriye'de DEAŞ'ın büyük bir kısmının yok edilmesinden sonra askerlerimizi sağlıklı ve mutlu bir şekilde eve getireceğini açıklasaydı, Amerika'nın en popüler kahramanı olurdu. Ama yalan medya bana gelince sert vuruyor. Çılgınlık."





"JİM MATTİS'E İKİNCİ BİR ŞANS VERMİŞTİM"

Ayrıca, karara ilişkin görevinden istifa eden ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'e de değinen Trump, "Başkan Obama, Jim Mattis'i utanç verici bir şekilde kovduğunda ona ikinci bir şans verdim. Bazıları yapmamamı söylemişti ama yapmam gerektiğine inanmıştım. İlginç bir ilişki ama hiç sahip olmadığı kaynakları da verdim. Müttefikler önemlidir ama Amerika'yı suistimal edince değil." değerlendirmesinde bulundu.