Trump Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşecek

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bugün Washington'a düzenleyeceği ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.
GÖRÜŞMEYE TRUMP DA KATILACAK
Yetkili, Lavrov'un ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile gerçekleştireceği görüşmede Başkan Donald Trump'ın da bulunacağı bilgisini verdi.
Diğer yandan yetkili, üçlü görüşmede ikili ilişkilerin durumunun ele alınacağını kaydetti.
GÖRÜŞME 2017 YILINDAN BU YANA İLK
Bakan Lavrov'un söz konusu ziyareti, 2017'den bu yana ilki teşkil ediyor.
Lavrov, Pompeo ile bugün ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya gelecek.