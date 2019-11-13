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Trump: S-400 ve F-35'leri konuşacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la F-35 ve S-400'leri konuşacağını söyledi.

AA | 13.11.2019 - 20:20..
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Trump: S-400 ve F-35'leri konuşacağız

Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan'la basın toplantısında neleri konuşacağına dair açıklama yaptı.

Trump: S-400 ve F-35'leri konuşacağız

"S-400 VE F-35'LERİ MASAYA YATIRACAĞIZ"

Basın toplantısı öncesi Trump, 'Türkiye aynı anda hem S-400 hem F-35'lere sahip olabilecek mi?' sorusunu  'Bunu konuşacağız' diyerek ''Erdoğan ile birlikte olmak büyük bir şeref. Ateşkes devam ediyor. Kürtlerle görüştük, gayet memnunlar. Ticari konuları konuşacağız. Bununla birlikte S-400'ler konusunu da, F-35'leri de konuşacağız. Türkiye DEAŞ'lıları çok iyi takip ediyor. DEAŞ konusunda çok başarılıyız. DEAŞ konusunda üç numaralı ismin peşindeyiz. Bir numara olacağını düşünürken kaçıyor''​ açıklamasını yaptı.

 

Trump: S-400 ve F-35'leri konuşacağız VİDEO

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