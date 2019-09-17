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Trump: Saldırıların arkasında İran var gibi

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine düzenlenen saldırılarla ilgili, “Bu işin arkasında İran var gibi gözüküyor” sözlerini kullandı.

DHA | 17.09.2019 - 07:38..
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Trump: Saldırıların arkasında İran var gibi

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Oval Ofis’te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"SAVAŞ İSTEMİYORUM"

Trump, Suudi Arabistan’a düzenlenen drone saldırılarıyla ilgili, “Bu işin arkasında İran var gibi gözüküyor. Masada birçok seçenek var ancak şu an seçeneklere odaklanmak istemiyoruz. Kimseyle savaş istemiyorum” diye konuştu.

Trump: Saldırıların arkasında İran var gibi

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da konu hakkında, “Ortaya çıkan bilgiler, sorumluluğun İran’a ait olduğunu gösteriyor” yorumunda bulunmuştu.

"YEMEN, MEŞRU SAVUNMA HAKKINI KULLANIYOR"

Ankara’da düzenlenen Üçlü Zirve sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Saudi Aramco’ya düzenlenen saldırılarla ilgili soruya, “Yemen halkı, kendisine saldıranlara karşı meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Bu olaylar, Yemen’e yönelik saldırıların bir sonucudur” cevabını verdi.

Trump: Saldırıların arkasında İran var gibi

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