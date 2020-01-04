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Trump: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Trump, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin savaş başlatmak için değil, durdurmak için yapıldığını ifade etti.

AA | 04.01.2020 - 02:26..
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ABD Başkanı Donald Trump, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin kameralar önündeki ilk açıklamasını tatilini geçirdiği Florida'da yaptı.

Süleymani'nin Devrim Muahfızları Ordusu çatısı altında uzun yıllar boyunca bölgede birçok Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğunu belirten Trump, İranlı komutanın birçok yeni saldırı planı yaptığını ve bunu durdurmak için söz konusu saldırıyı icra ettiklerini söyledi.

"SİZİ BULUR VE YOK EDERİZ"

Irak'taki ABD Büyükelçiliğine gerçekleştirilen saldırıyı anımsatan Trump, "Tüm diplomatlarımızı, personelimizi ve müttefiklerimizi korumak için her şeyi yapacağız. Eğer onlara zarar verirseniz sizi bulur ve yok ederiz." dedi.

"TERÖR DÖNEMİ SONA ERMİŞTİR"

"Süleymani'nin terör dönemi sona ermiştir. O daha önce ortadan kaldırılmalıydı, bu yapılsaydı birçok hayat kurtarılabilirdi" ifadesini kullanan Trump, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, "Dün attığımız adımı bir savaşı başlatmak için değil, savaşı durdurmak için attık." sözlerine yer verdi.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİNİN PEŞİNDE DEĞİLİZ"

İran halkına büyük saygı duyduğunu dile getiren Trump, "İran'da bir rejim değişikliği peşinde değiliz. Ancak İran rejiminin bölgedeki vekalet savaşları derhal sona ermelidir." ifadelerini kullandı.

Trump, "Dünyanın herhangi bir yerinde bir Amerikalı hedef alınırsa orada gerekli tüm adımları atmak üzere hazır durumdayız, özellikle de İran söz konusu olduğunda." değerlendirmesinde bulundu.

Trump: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

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