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Trump: Süleymani elçiliklerimize saldıracaktı

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısıyla öldürülmeden önce bölgedeki dört ABD Büyükelçiliğine saldırı planladığını öne sürdü.

AA | 11.01.2020 - 08:30..
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Trump: Süleymani elçiliklerimize saldıracaktı

ABD'li Fox News kanalında Laura Ingraham'ın konuğu olan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin soruları yanıtladı.

Süleymani'nin öldürülmesindeki zamanlamaya ilişkin bir soruya cevap veren Trump, Süleymani'nin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği de dahil olmak üzere, bölgedeki 4 büyükelçiliğine saldırı düzenleme planı yaptığını savundu.

"ABD'YE KARŞI ACİL BİR TEHLİKE OLUŞTURUYORDU"

Trump'ın Süleymani'nin öldürülmesi onayını vermesi özellikle Demokrat kesimde tepkilere neden olmuş, ABD'nin bu saldırı ile yeni bir savaşa sürükleneceği endişesi dile getirilmişti.

Trump yönetimi ise, Süleymani'nin, ABD'ye karşı "acil bir tehlike oluşturduğu" sebebiyle öldürüldüğünü savunmuştu.

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