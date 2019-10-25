taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7649
Euro
6.4038
Altın
1513.68
Borsa
100300.76
Gram Altın
280.694
Bitcoin
44037.65

Trump Suriye'yle ilgili yeni bir tweet attı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili attığı yeni tweette; "Yaptırımları tekrarlamama gerek yok, İyi gidiyor." dedi.

Haber Merkezi | 25.10.2019 - 15:59..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile ayrı ayrı yaptığı anlaşmaların ardından Suriye'deki durumu değerlendiren yeni tweet attı.

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

Trump tweetinde; "Türkiye, oldukça yakın bölgelere gitmek için Güvenli Bölge diye bilinen yerden çekilmekte olan Kürtlere ateş açmaması gerektiğini tümüyle anlıyor.

"YAPTIRIMLARI TEKRARLAMAMA GEREK YOK"

İhlal halinde geniş çaplı Yaptırımların dayatılacağını tekrarlamama gerek yok. İyi gidiyor! IŞİD'i Kürtler emniyete alırken Türkiye de yedek destek olarak hazır..." dedi.

Trump Suriye'yle ilgili yeni bir tweet attı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Boydak Holding'in yeni logosu tartışılıyor

Boydak Holding'in yeni logosu tartışılıyor

165
Ön sıraya geçmek için Özlem Çerçioğlu'na omuz atan siyasi

Ön sıraya geçmek için Özlem Çerçioğlu'na omuz atan siyasi

257
Saygıyı ayaklar altına alan öğrenci ve öğretmen

Saygıyı ayaklar altına alan öğrenci ve öğretmen

310
Şeyma Subaşı'dan bir açıklama daha

Şeyma Subaşı'dan bir açıklama daha

287
ABD Savunma Bakanı: Türkiye bizi zor durumda bıraktı

ABD Savunma Bakanı: Türkiye bizi zor durumda bıraktı

138
ABD'de Demoktratların seçimini Joe Biden önde götürüyor

ABD'de Demoktratların seçimini Joe Biden önde götürüyor

59
Twitter, terörist Mazlum Abdi'ye mavi tik verdi

Twitter, terörist Mazlum Abdi'ye mavi tik verdi

135
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir