Trump Suriye'yle ilgili yeni bir tweet attı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile ayrı ayrı yaptığı anlaşmaların ardından Suriye'deki durumu değerlendiren yeni tweet attı.

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

Trump tweetinde; "Türkiye, oldukça yakın bölgelere gitmek için Güvenli Bölge diye bilinen yerden çekilmekte olan Kürtlere ateş açmaması gerektiğini tümüyle anlıyor.

"YAPTIRIMLARI TEKRARLAMAMA GEREK YOK"

İhlal halinde geniş çaplı Yaptırımların dayatılacağını tekrarlamama gerek yok. İyi gidiyor! IŞİD'i Kürtler emniyete alırken Türkiye de yedek destek olarak hazır..." dedi.