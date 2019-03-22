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Trump zafer ilan ettik dedi Pentagon onaylamadı

Pentagon, Trump'ın dün yaptığı, "IŞİD'in elinde kalan son toprak parçası bu gece itibariyle alınmış olacak" açıklamasını teyit etmedi

AA | 22.03.2019 - 06:34..
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Trump zafer ilan ettik dedi Pentagon onaylamadı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Charles E. Summers, Pentagon'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump'ın dün yaptığı, "IŞİD'in elinde kalan son toprak parçası bu gece itibariyle alınmış olacak." açıklaması hatırlatılan Summers, "Bu bölge dün gece alındı mı?" şeklindeki soruya net bir yanıt vermekten kaçındı.

Summers, "Ortaklarımızla birlikte her nerede olursa olsun IŞİD'le mücadeleye devam edeceğiz" ifadesini kullanmakla yetindi.

Trump zafer ilan ettik dedi Pentagon onaylamadı

TRUMP, IŞİD'E KARŞI DÖRDÜNDÜ KEZ ZAFER İLAN ETTİ

ABD Başkanı Trump, ilk olarak 19 Aralık 2018'de Suriye'den çekileceklerini duyururken, IŞİD'in Suriye'de yenilgiye uğratıldığını ve Amerikan askerlerinin artık ülkelerine geri döneceğini söylemişti.

Trump daha sonra 15 Şubat 2019'da IŞİD'in elindeki toprakların tamamının alındığına dair 24 saat içinde açıklama yapacağını söylemişti.
İki açıklaması da doğru çıkmayan Trump, bu sefer 28 Şubat'ta IŞİD'in elindeki toprakların yüzde 100'ü alındı açıklamasında bulunmuş, ancak bu açıklaması kısa sürede yalanlanmıştı.

Trump dün Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere bir harita üzerinde Başkanlık koltuğuna oturduğunda IŞİD'in elindeki topraklar ile bugün örgütün elinde kalan toprağı karşılaştırarak "Şu küçük nokta kaldı o da bu geceye kadar alınmış olacak" ifadesini kullanmıştı.

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