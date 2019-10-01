Trump'ın avukatı mahkemeye çağırıldı

ABD Başkanı Trump'ın azil süreci başladı.

MAHKEMEYE ÇAĞIRILDI

ABD Temsilciler Meclisinden üç komite adına yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump’ın kişisel avukatı Rudy Giuliani’ye, Trump’ın azlinin istendiği Ukrayna krizi soruşturması kapsamında mahkeme celbi gönderildiği duyuruldu.

'BASKI YAPTI' İDDİASI

Dış İlişkiler Komisyonu ile İstihbarat ve Gözetim Komiteleri adına yapılan açıklamada, Giuliani’ye bu celbin Ukrayna’nın eski başsavcsı Yuri Lutesnko’ya Demokrat Parti üyesi Joe Biden’ın oğlu Hunter’ı sorgulaması için baskı yaptığı iddiası üzerine gönderildiği bildirildi.