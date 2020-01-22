Trump’ın azil sürecinde ilk duruşma

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Dünya genelinde 188 milyon kişi işsiz

İşsizlik tüm dünyanın ortak sorunu. BM'nin hazırladığı bir raporda dünya genelinde 188 milyon kişinin işsiz olduğu, 473 milyon kişinin ise çalışmasının karşılılığını alamadığı belirtiliyor.