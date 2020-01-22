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Trump’ın azil sürecinde ilk duruşma

ABD Başkanı Trump’a yönelik başlatılan azil sürecinin Senato’daki ilk duruşması gerçekleşirken; Cumhuriyetçiler, Demokratların önergesini reddetti.

İHA | 22.01.2020 - 12:26..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i arayarak, 2020 başkanlık seçimlerinde aday olan Joe Biden’ın oğlu Hunter’ı soruşturmasını istediği iddia edilmişti.

Demokratlar, bu iddia üzerine Trump’ın görevden alınması için azil soruşturması başlatmıştı.

İLK DURUŞMA

Hakında görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle başlatılan azil soruşturmasının, Senato’daki ilk duruşması gerçekleştirildi.

Trump’ın azli için Senato’da ilk duruşma gerçekleşti -1

UKRAYNA'DAN BELGE TALEP EDİLMESİ REDDEDİLDİ

Senato’da dün başlayan ilk azil duruşmasında Demokratların Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer’ın, Beyaz Saray’dan Ukrayna soruşturmasına ilişkin belge talep edilmesini öngören talebi ise 47 evet’e karşılık 53 oyla reddedildi.

DAVANIN HIZLA SONUÇLANMASI KABUL EDİLMEDİ

Senato'da, Çoğunluk lideri Mitch McConnell’in önerisiyle azil davasını hızla sonuçlandırma önerisi kabul edilmedi. McConnell, bazı senatörlerden gelen tepkiler üzerine söz konusu bölümde esnekliğe gitti. Son haline göre, taraflara 3’er gün üzerinden 24’er saat ayrılması öngörüldü.

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