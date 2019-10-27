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Trump'ın Bağdadi operasyonu izlerken çekilen fotoğrafı

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonu izlerken çekilen fotoğrafı servis edildi.

Haber Merkezi | 27.10.2019 - 17:00..
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Trump'ın Bağdadi operasyonu izlerken çekilen fotoğrafı

Amerika, Suriye İdlib'de DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'ye karşı operasyon düzenledi.

Bağdadi, ABD'nin operasyonunda üzerindeki canlı bomba yeleğini patlarak intihar etti.

"FİLM İZLER GİBİYDİ"

Trump, operasyonu takip ettiği anları şu şekilde anlattı: "Başkan Yardımcısı Pence ile birlikte izledik. Bir film izler gibi izledik, mükemmeldi. Operasyonu 8 helikopterle gerçekleştirdik. 1 saat 10 dakika sürdü uçuş. Dün akşam sessiz kaldık. İnmeleri ve geri dönmeleri zor olabilirdi. İniş son derece tehlikeliydi. Rusya işbirliği yaptı."

Trump: Operasyonu bir film izler gibi izledik VİDEO

Trump'ın Bağdadi operasyonu izlerken çekilen fotoğrafı

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