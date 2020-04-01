Trump'ın kabul ettiği Rus yardımı yola çıktı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Putin'in tıbbi yardım teklifinin Trump tarafından kabul edildiğini açıklamıştı.

Peskov'un açıklamalarının ardından, Rusya Savunma Bakanlığı da ABD'ye, koronavirüsle mücadele kapsamında tıbbi ekipman yardımı gönderildiğini duyurdu.

Rusya'dan ABD'ye tıbbi ekipman yardımı VİDEO

UÇAK YOLA ÇIKTI

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya, tıbbi malzeme ve maskelerin bulunduğu en büyük kargo uçağı An-124 Ruslan'ı, ABD'ye koronavirüs ile mücadele kapsamında ve ABD vatandaşlarının hayatını kurtarmak üzere gönderiyor." ifadeleri kullanıldı.