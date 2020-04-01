taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.661
Euro
7.2868
Altın
1593.35
Borsa
89305.06
Gram Altın
341.04
Bitcoin
41926.64

Trump'ın kabul ettiği Rus yardımı yola çıktı

Trump'ın, dün telefon görüşmesinde Putin'in korona yardım teklifini kabul etmesiyle, tıbbi malzemelerini taşıyan uçak ABD'ye gönderildi.

DHA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Trump'ın kabul ettiği Rus yardımı yola çıktı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Putin'in tıbbi yardım teklifinin Trump tarafından kabul edildiğini açıklamıştı.

Peskov'un açıklamalarının ardından, Rusya Savunma Bakanlığı da ABD'ye, koronavirüsle mücadele kapsamında tıbbi ekipman yardımı gönderildiğini duyurdu.

Rusya'dan ABD'ye tıbbi ekipman yardımı VİDEO

UÇAK YOLA ÇIKTI

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya, tıbbi malzeme ve maskelerin bulunduğu en büyük kargo uçağı An-124 Ruslan'ı, ABD'ye koronavirüs ile mücadele kapsamında ve ABD vatandaşlarının hayatını kurtarmak üzere gönderiyor." ifadeleri kullanıldı.

İlginizi Çekebilir
ABD, Rusya ve Fransa'da raflar boşaltıldı
Koronavirüs salgını nedeniyle marketlerde en çok talebi tuvalet kağıdı gördü.
İran'da sahte içkiden 320 kişi öldü, 62 kişi kör oldu
İran'da koronavirüs salgını sonrası, virüse karşı etkili olduğu söylentisiyle tüketilmeye başlanan sahte içki, 320 kişinin hayatına mal oldu.
Stoltenberg'den Türkiye'ye övgü: Gurur duyuyorum
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO dayanışması faaliyet halinde. Birlikte daha güçlüyüz" dedi.
Japonya'da sosyal mesafe kuralı
Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın yeni personeli, sosyal mesafe kuralına uyarak oturdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bağış hesaplarına bloke konması Soylu'ya soruldu
Bağış hesaplarına bloke konması Soylu'ya soruldu
807
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya korona yardımı
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya korona yardımı
995
Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı
Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı
96
LPG'ye indirim geliyor
LPG'ye indirim geliyor
114
Çin'den Türkiye'ye dana-koyun etinden uzak durun uyarısı
Çin'den Türkiye'ye dana-koyun etinden uzak durun uyarısı
325
Trump, koronayla boğuşan halkına araba satmaya çalışıyor
Trump, koronayla boğuşan halkına araba satmaya çalışıyor
91
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete mali yükü alın çağrısı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete mali yükü alın çağrısı
1109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir