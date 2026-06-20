Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'un İran'la müzakere için İsviçre'ye gittiği iddiası

ABD ile İran, uzun süren müzakere sürecinin ardından ortak bir mutabakatta karar kıldı.

İki ülke arasında sağlanan mutabakat zaptı, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

bu gelişme sonrası gözler, iki ülke arasında İsviçre'de yapılacağı iddia edilen müzakerelere çevrilmişken ABD basınından dikkat çekici bir iddia geldi.

ABD ÖZEL TEMSİLCİSİ WITKOFF YOLA ÇIKTI

Amerikan haber platformu Axios'un haberine göre, ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, Witkoff'un İran ile olası bir anlaşma konusunda ilk tur görüşmelerin düzenlenmesinin beklendiği İsviçre'ye doğru yola çıktığını iddia etti.

TRUMP'IN DAMADI DA İSVİÇRE'DE

Yetkili, Trump'ın damadı Jared Kushner'ın halihazırda İsviçre'de olduğunu ileri sürerken ismi açıklanmayan başka bir kaynak, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin bugün İsviçre'ye gitmeyi planladığını ancak bu planın değişebileceğini belirtti.

"LÜBNAN ATEŞKESİ İRAN İÇİN HAYATİ BİR MESELE"

Konuya ilişkin arabuluculuk yapan ülkelerden bir kaynak da Arakçi'nin bazı meslektaşlarına, Lübnan'daki ateşkesin "İran için hayati bir mesele olduğunu ve bunun ABD-İran müzakereleri açısından ya hep ya hiç niteliğinde" olduğunu söylediğini öne sürdü.

İkinci bir kaynak ise İran tarafının, İsviçre'ye gitmeden önce ateşkesin yerine getirilmesini istediklerini vurguladıklarını iddia etti.

İRAN İLE ABD ARASINDA VARILAN MUTABAKAT

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.