TSK konvoyundan, İdlib’de devriyede

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Rusya destekli rejim güçlerinin karadan ve havadan ateş altına aldığı İdlib’de 12 gözlem noktası ile kontrol gücü olarak bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri öğleden sonra devriye görevini yerine getirdi.

SİVİLLER ALKIŞLARLA KARŞILADI

8 Mart’ta başlayan ve ardından sıklaştırılarak devam eden devriye görevine katılan üzerlerinde Türkiye bayrağı bulunan 4 zırhlı araç, belirlenen güzergah üzerinde ilerledi.

Bir ambulans ile silahlı Özgür Suriye Ordusu araçlarının da eşlik ettiği devriye görevi sırasında TSK zırhlıları ile askerlerine, geçiş güzergahındaki siviller alkışlarıyla destek vererek, sevgi gösterisinde bulundu.





































