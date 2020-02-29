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TSK, rejim ordusunun generallerini tek tek öldürdü

TSK'nın düzenlediği operasyonlarında rejim ordusunun üst düzey isimleri havaya uçuruldu.

Haber Merkezi | 29.02.2020 - 15:29..
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TSK, rejim ordusunun generallerini tek tek öldürdü

Suriye'nin İdlib kentinde ateşkesin sağlanması için görev yapan Türk askerlerine yönelik düzenlenen saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeyi bombardıman altına aldı.

Rejime ait hedefleri tek tek havaya uçuran TSK, rejim ordusuna ağır bir darbe vurdu.

3 GENERAL, 1 ALBAY

SİHA'larla düzenlenen hava saldırılarında rejim ordusunda görev yapan 3 general ile 1 albay öldürüldü.

TÜRK ASKERİNE SALDIRI TALİMATI VEREN İSİMLER

Öldürülen isimlerin Türk askerine karşı düzenlenen saldırılarda etkin rol aldığı gelen bilgiler arasında.

TSK, rejim ordusunun generallerini tek tek öldürdü

TSK, rejim ordusunun generallerini tek tek öldürdü

TSK, rejim ordusunun generallerini tek tek öldürdü

TSK, rejim ordusunun generallerini tek tek öldürdü

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