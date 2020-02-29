TSK, rejim ordusunun generallerini tek tek öldürdü

Bolu'da vatandaşlar, İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılarak basın açıklaması yaptı.

Adana'da düzenlenen cenaze töreninde, şehit Cankara'nın 1,5 yaşındaki oğlu hiçbir şeyden habersiz şekilde oyun oynadı.

İran'dan Azerbaycan'a geçen 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle, Bakü bu ülkeyle sınır kapılarını kapatma kararı aldı.

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Konyaspor'un anonsçusu şehitlerin adını okudu

Konyaspor'un anonsçusu, Kasımpaşa maçı öncesi İdlib'de şehit düşen askerlerimizin isimlerini okudu. Tribünler ise hep bir ağızdan "burada" diye bağırdı.