TSK, rejim ordusunun generallerini tek tek öldürdü

Suriye'nin İdlib kentinde ateşkesin sağlanması için görev yapan Türk askerlerine yönelik düzenlenen saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeyi bombardıman altına aldı.
Rejime ait hedefleri tek tek havaya uçuran TSK, rejim ordusuna ağır bir darbe vurdu.
3 GENERAL, 1 ALBAY
SİHA'larla düzenlenen hava saldırılarında rejim ordusunda görev yapan 3 general ile 1 albay öldürüldü.
TÜRK ASKERİNE SALDIRI TALİMATI VEREN İSİMLER
Öldürülen isimlerin Türk askerine karşı düzenlenen saldırılarda etkin rol aldığı gelen bilgiler arasında.